Radsport: Zwei Herzinfarkt-Schocks wühlen die Szene auf

Am Dienstag hatte der 27 Jahre alte Nathan Van Hooydonck - Mitglied des Teams Jumbo-Visma von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard, das aktuell auch die Vuelta dominiert - einen Herzstillstand am Steuer erlitten und deswegen einen gefährlichen Autounfall verursacht. Am Tag darauf hat das Team Cofidis bekanntgegeben, dass sich auch der Niederländer Wesley Kreder derzeit von einem Herzinfarkt erholt, der ihn Ende August heimgesucht hatte.

Van Hooydonck und Kreder erlitten Herzstillstände

Der 32 Jahre alte Kreder war demnach in der Nacht auf den 29. August in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

„Ich bin am 28. August ganz normal ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag wachte ich im Krankenhaus auf“, wird Kreder in der Mitteilung zitiert. Die Ehefrau und die Schwiegereltern des zweifachen Familienvaters hatten lebensrettende Erstmaßnahmen eingeleitet, im Hospital sei dann eine Myokarditis diagnostiziert worden, also eine Herzmuskelentzündung.