Rad-Star mit Horror-Unfall: "Lebensbedrohliche Verletzungen"

Radprofi Nathan Van Hooydonck, Helfer des Dänen Jonas Vingegaard bei dessen zweitem Tour-de-France-Sieg im Juli, ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Unklar ist allerdings der Zustand des Belgiers.

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP , der 27-Jährige sei „mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht“ worden.

Van Hooydoncks Team Jumbo-Visma stellte den Zustand des Fahrers im Sozialen Netzwerk X etwas anders dar. „Wir können bestätigen, dass früher am Tag unser Fahrer Nathan Van Hooydonck während der Fahrt mit seinem Auto einen Schwächeanfall erlitt und in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde“, hieß es in dem Statement.