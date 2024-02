Zoff um Radsport-Star eskaliert: "Inakzeptabel, mein Privatleben so anzugreifen"

Nach Teamchef-Kritik: Alaphilippe-Freundin schlägt zurück

Nun hat sich die Direktorin der Tour de France Femmes gegen die harschen Aussagen von Lefevere zur Wehr gesetzt. „Egal, was Herr Lefevere über mich denkt, es ist inakzeptabel, mein Privatleben so anzugreifen“, schrieb die 32-Jährige in den sozialen Medien.