Baskenland: Roglic stürzt und bleibt vorne

Laut Teamangaben erlitt Roglic bei seinem Sturz Schürfwunden, Prellungen und Blutergüsse an der rechten Seite. Eine Gehirnerschütterung wurde im Rahmen erster Untersuchungen am Straßenrand ausgeschlossen. Roglic soll im Teamhotel weiter untersucht werden.

Roglic gewinnt Auftaktzeitfahren

Die Etappe war mit je drei Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie die bislang anspruchsvollste. Weiter geht es etwas weniger hügelig. Von Etxarri bis Legutio sind am Donnerstag 159 km mit drei kleineren Bergwertungen zu absolvieren. Die 63. Ausgabe der "Itzulia" endet am Samstag in Eibar.