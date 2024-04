Nach Horror-Sturz: „Bin froh, dass keiner im Koma liegt“

Der Schock war groß nach dem schweren Sturz auf der vierten Etappe Baskenland-Rundfahrt: Unter anderem Tour-Sieger Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, sowie Remco Evenepoel kamen etwa 35 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Vingegaard landete mit hohem Tempo in einem Betongraben.

„Wenn keiner bremst, dann passiert so etwas“

Die Straße sei schließlich „gut“ gewesen. „Es war trocken. Es war keine Kurve, die völlig überraschend kam.“ Natürlich sei der Vorfall „super tragisch, aber es ist aus meiner Sicht die Nervosität der Fahrer. Jeder wollte in die ersten Zehn in dieser Abfahrt rein. Und wenn dann keiner bremst, dann passiert so etwas.“