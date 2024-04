Radsport-Insider schlägt Alarm: "Das sind Kriegsmaschinen"

„Jonas Vingegaard und Jay Vine so zu sehen, das tut mir im Herzen weh“, drückte der Franzose im Interview bei RMC Sport sein Mitgefühl nach den schweren Stürzen der beiden Fahrer aus. Vine hatte es dabei am schlimmsten erwischt. Der Australier erlitt sowohl einen Halswirbelbruch als auch Brüche der Brustwirbelsäule, während der Tour-de-France-Sieger von 2023 Vingegaard sich sein Schlüsselbein und mehrere Rippen brach sowie sich an der Lunge verletzte, nachdem mehrere Fahrer in einer scharfen Rechtskurve von der Strecke abgekommen waren.