Tour de France: Vingegaard-Wahnsinn in Kopenhagen

Vingegaard zeigte sich wieder von seiner bescheidenen Seite. „Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich die Tour de France zwei Jahre hintereinander gewonnen habe“, zeigte sich der Jumbo-Visma-Profi immer noch ungläubig und erinnerte an seinen großen Konkurrenten Tadej Pogacar: „Mein Glaube an mich selbst wurde bei dieser Tour auf die Probe gestellt.“

Doppelter Dürüm-Spaß für Vingegaard

Bereits in Paris lobte er den Slowenen nach der Siegerehrung. Es seien sehr harte und verrückte drei Wochen gewesen, dennoch habe er „die Rivalität mit Tadej sehr genossen“. Am Ende hatte er 7:29 Minuten Vorsprung auf den Frankreich-Sieger der Jahre 2020 und 2021. Vor allem seine fast schon übermenschlichen Leistungen beim Zeitfahren nach Combloux und einen Tag später auf der 17. Etappe nach Courchevel ließen die Radwelt staunen.

Und neben einer jubelnden Menschenmasse erwartete Vingegaard in seiner Heimat auch noch ein besonderer Leckerbissen - im wahrsten Sinne des Wortes. Am Samstag wurde er gefragt, was er direkt nach seiner Ankunft in Dänemark machen werde. „Einen Dürüm essen.“