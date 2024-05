Pogacar: Frustriert und angriffslustig

Der Top-Favorit war nach der ungewohnten Niederlage verärgert, aber angriffslustig. "Ich musste die Arbeit am Berg komplett alleine verrichten", sagte Tadej Pogacar nach dem ersten Giro-Schlagabtausch am Samstag leicht frustriert. Im Finale fehlte ihm daher die Kraft. Schon vor der Ziellinie in Turin habe er gewusst: "Jhonatan Narvaez ist der bessere Sprinter."