Cyclassics: Kooij gewinnt Massensprint von Hamburg

Schwere Unfälle - mehrere Verletzte im Krankenhaus

Beim zweiten von drei Anstiegen zum berüchtigten Waseberg in Blankenese setzte dann der Spanier Alex Aranburu (Movistar) zum Fluchtversuch an - doch auch er wurde weniger Kilometer vor dem Zielstrich wieder eingeholt.

Die Cyclassics in Hamburg sind neben dem Frühjahrsklassiker Eschborn-Frankfurt das einzige World-Tour-Rennen in Deutschland. Wegen der Olympischen Spiele wurde es in diesem Jahr etwas später als gewohnt ausgetragen - und galten damit auch als Generalprobe für die Rad-Europameisterschaft in der kommenden Woche. Die EM startet mit dem Einzelzeitfahren am Mittwoch, bei dem Politt dabei sein wird.