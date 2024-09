Heftige Enthüllungen von Jan Ullrich: "Sie wussten alles!"

Diese Aussagen wirken wie eine Abrechnung. In der Dokumentation „Der Gejagte“ wurde das Dopingvergehen von Jan Ullrich noch einmal ganz genau aufgerollt.

Jan Ullrich macht Sponsoren Vorwürfe

Ullrich fügte an: „Der Dokumentarfilm war eine Art Therapie für mich. Jetzt kann ich mit meinen Kindern darüber sprechen.“ Zuvor habe er viele Jahre lang auch darauf gewartet, was sein ehemaliger Konkurrent Lance Armstrong zu der Dopingwelle von damals sagt.

„Ich bin froh, dass ich aufgehört habe, jetzt kann ich meine Arbeit leichter fortsetzen. Es gab eine Menge Spekulationen. Ich musste etwas in meinem Leben ändern, also habe ich beschlossen, darüber zu sprechen. Das war gut für mich, die Last wurde leichter und jetzt kann ich weitermachen“, erklärte Ulrich seine Gründe für die Dokumentation.