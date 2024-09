Rad-WM: Pogacar gelingt Historisches

Auf den letzten Metern seines Monster-Solos ins Regenbogentrikot nahm Tadej Pogacar die Hände vom Lenker und riss die Arme jubelnd in den Himmel. Mit Mut, Angriffslust und verblüffender Leichtigkeit hat der Radsport-Superstar das WM-Duell mit Olympiasieger Remco Evenepoel in eine One-Man-Show verwandelt und dem großen Eddy Merckx nachgeeifert.

Pogacar sichert sich „Dreifach-Krone“

Pogacar raste am Sonntag in Zürich nach einer 51-km-Alleinfahrt erstmals zum WM-Titel und krönte nach Rosa beim Giro d‘Italia und Gelb bei der Tour de France ein herausragendes Jahr. „Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Vielleicht war es eine dumme Attacke, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe“, sagte Pogacar, der bereits 100 km vor dem Ziel erstmals angegriffen hatte: „Aber es hat zum Glück funktioniert. Es war wirklich hart.“