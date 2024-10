Nach Tod von Rad-Talent: Familie nimmt emotional Abschied

Rund zwei Wochen nach dem tragischen Tod der jungen Radsportlerin Muriel Furrer hat ihre Familie eine berührende Todesanzeige veröffentlicht. „Unsere Herzen sind gebrochen, unsere Trauer unbeschreiblich“, heißt es in der Anzeige vom Freitag. Und weiter: „An der Heim-WM in Zürich bei deinem geliebten Radsport hast du die Ziellinie ins Himmelreich überquert.“

Auch Muriels ehemaliger Arbeitgeber Swiss Life erinnerte am Freitag in einer Anzeige an die talentierte Sportlerin: „Wir werden sie als überaus zuverlässige, engagierte und liebenswerte Kollegin und allerseits geschätzte Mitarbeiterin in bester Erinnerung behalten.“ Die Nachwuchsfahrerin hatte im Sommer eine Ausbildung begonnen.