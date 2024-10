Rad: Legende über Pogacar: "Es gibt keinen Zweifel mehr“

Merckx: „Es gibt keinen Zweifel mehr“

„Wieder Tadej Pogacar, immer Tadej Pogacar“, schrieb die Gazzetta dello Sport , was die Dominanz aber unzureichend abbildete: Pogacar gewinnt nämlich seine Rennen in einer Manier, die es im Radsport noch nie gegeben hat, nicht einmal beim dereinst ähnlich dominierenden Eddy Merckx.

Nächster Alleingang des Slowenen

Meisterhafte Antwort des Weltmeisters

Am San-Luca-Hügel - bekannt von der zweiten Tour-Etappe in diesem Jahr - trat Pogacar an, ohne aus dem Sattel zu gehen, und zertrümmerte das Feld. US-Profi Matteo Jorgenson, einer der härtesten Fahrer im Peloton, wollte folgen - und wirkte dabei, als sei er auf einem platten Hollandrad unterwegs.

Pogacar nicht überwindbar

Pogacars Kraft indes scheint grenzenlos: An 56 Renntagen im Jahr 2024 siegte der Tour- und Giro-Champion 23-mal, gewann bei drei Rundfahrtstarts dreimal und bei sieben Eintagesrennen fünfmal. Und die wohl beste Saison der Radsport-Geschichte ist noch nicht vollendet: Am Dienstag fährt Pogacar den kleinen Klassiker Tre Valli Varesine, am Samstag die Lombardei-Rundfahrt, die er wie dereinst Fausto Coppi zum vierten Mal in Folge gewinnen könnte.