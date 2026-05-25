Ein deutscher Quereinsteiger mischt die Radsport-Elite auf

Karina Präg 25.05.2026 • 09:56 Uhr Lennart Jasch gewinnt bei der Königsetappe der diesjährigen Tour of the Alps erstmals auf Profiebene. Und das, obwohl er den Radsport erst seit zweieinhalb Jahren professionell betreibt. SPORT1 stellt den Wintersport-Wechsler vor.

Vor wenigen Jahren gehörte Lennart Jasch noch zu den aufstrebenden Talenten im deutschen Eisschnelllauf. Nun gewann er bei der Tour of the Alps 2026 überraschend die Königsetappe und feierte damit seinen ersten Triumph bei einem Profi-Radrennen.

Damit mischt der nächste deutsche Ex-Wintersportler den internationalen Radsport auf. Jasch weckt Erinnerungen an den Drittplatzierten der Tour de France 2025 – an Florian Lipowitz.

Die Parallelen zwischen den beiden sind auffällig. Neben demselben Geburtsjahr (2000) durchliefen beide einen ähnlichen, untypischen Karriereweg. Lipowitz war einst im Biathlon unterwegs, während Jasch jahrelang auf dem Eis seine Runden drehte. Beide wurden jeweils zu einer langwierigen Reha gezwungen, in der sich dann die Liebe zum Radsport entwickelt hat.

Die beiden ehemaligen Wintersportler verbindet dabei vor allem eins: ihr außergewöhnlich schneller Aufstieg im Profi-Radsport. Ist vielleicht der Wintersport das perfekte Sprungbrett für den Erfolg auf dem Rad?

Jasch mit steiler Karriere im Eisschnelllauf

Jasch war elf Jahre alt, als er mit dem Eisschnelllaufen begann. Eigentlich viel zu spät, um noch Profi zu werden. Doch er merkte schnell, dass ihm die Sportart außergewöhnlich gut lag und er seinen gleichaltrigen Kontrahenten davonlaufen konnte.

Zuvor hatte er beim Fußball und Judo-Training eher gegenteilige Erfahrungen gemacht. Dort war er immer der Kleinste und Leichteste – im Eisschnelllaufen wurde ihm das zum großen Vorteil. Er marschierte durch bis zur Senioren-Nationalmannschaft und träumte von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen.

Schwieriger Reha-Prozess weckt die Radsport-Liebe

Doch wie so oft im Profisport machte ihm die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Muskuläre Dysbalancen zwangen ihn zu einer langwierigen Reha – weit weg vom Eis und seinen Olympia-Träumen. Im Verlauf der Reha stellte sich jedoch heraus, dass er unglaublich gute Werte auf dem Radergometer treten kann.

Bereits in seiner Eisschnelllaufzeit hatte er das ein oder andere Mal über einen Wechsel in den Radsport nachgedacht. „Ich bin im Training auch ab und zu mit Älteren gefahren und hatte da schon das Gefühl, dass die irgendwie nicht besser als ich auf dem Rad waren, obwohl die drei, vier, fünf Jahre älter waren als ich“, sagt Jasch im exklusiven SPORT1-Interview.

Dass er Talent besaß, war also schon länger klar. Beide Sportarten auf hohem Niveau auszuüben, kam aufgrund der hohen Verletzungsgefahr im Radsport aber nicht in Frage. Und einen kompletten Wechsel konnte sich der 25-Jährige damals nicht vorstellen. Bis zu seiner Reha.

Radsport bietet Spätstartern eine Chance

Jasch gab dem Ganzen dann doch eine Chance. Mit einer Tageslizenz ging er bei einem Radrennen an den Start und schnitt überraschend gut ab. Danach ging alles ziemlich schnell. Er entschied sich, die Eislaufschuhe an den Nagel zu hängen und stattdessen Radschuhe zu tragen. „Es hat beides seinen Reiz und ich habe Eislaufen super gerne gemacht und würde das auch nicht missen wollen. Aber genauso gerne mache ich jetzt Radsport und das macht mir auch super viel Spaß. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier gelandet bin.“

Dass ein Profisportler mit 23 Jahren noch einmal die Sportart wechselt und dort sogar noch bessere Ergebnisse erzielt, ist eine absolute Seltenheit. Bestes Beispiel ist Primoz Roglic, der als ehemaliger Skispringer – im Alter von 23 Jahren beendete er diese Laufbahn – unter anderem viermal die Vuelta a Espana und Olympia-Gold im Einzelzeitfahren gewann.

Jasch hat für erfolgreiche Quereinsteiger eine ziemlich schlüssige Erklärung: „Ich glaube, es ist Zufall, ob man von Anfang an die perfekte Sportart für einen findet oder nicht.“ Er habe die Sportart, die besser zu ihm passt, dann eben erst später gefunden, erzählt er.

Vor allem der Radsport biete sich für einen solchen späten Wechsel noch deutlich besser an als andere Sportarten. „Hätte ich mit 23 Jahren mit dem Eisschnelllaufen begonnen, wäre da glaube ich nicht mehr so viel passiert. Im Radsport dagegen hat man die grundlegende Technik allein schon dadurch, dass man Radfahren kann. Natürlich ist das dann im Profisport deutlich komplexer, aber der Einstieg ist damit ein anderer als in anderen Sportarten“, ordnet er seine eigenen Erfahrungen ein.

Vom Wintersport in den Radsport – ein Erfolgsrezept?

Natürlich steckt aber mehr dahinter als einfach nur der Wechsel vom Winter- in den Radsport. Wie auch bei Lipowitz begeisterte sich Jasch schon früh für das Radfahren im Allgemeinen. Sein Vater Helge fuhr ab und an bei Amateur-Rennen mit und begeisterte damit auch seinen Sohn für den Sport: „Als Kind schaut man doch sehr viel zu seinem Vater auf. Und dementsprechend fand ich das auch relativ schnell ziemlich cool.“

Davon ausgehend habe er dann auch irgendwann angefangen, den Profiradsport aktiv zu verfolgen. „Das hat mich schon ziemlich in seinen Bann gezogen, da alle Rennen zu gucken. Dann hatte ich schon auch mal so ne Phase, wo ich gedacht habe, ‚Boah, so Radrennen fahren ist ja schon richtig cool‘.“

Und genau diesen Traum erfüllt sich Jasch nun seit knapp zweieinhalb Jahren. Mit seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps machte er nun den Schritt in den elitären Kreis der Profis, die im Laufe ihres Lebens einen Sieg einfahren konnten.

„Ich habe es in zwei Jahren Radsport jetzt schon deutlich weiter geschafft als in zehn Jahren Eislaufen“, witzelt er im Interview. Mit diesem Erfolg im Rücken startet der 25-Jährige beflügelt in die kommenden Aufgaben. Ob er an den starken Leistungen anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.