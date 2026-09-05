Verletzter Pogacar beendet Saison – und verlängert bis 2032

SID 05.09.2026 • 12:32 Uhr Nach dem Vuelta-Drama trifft der Superstar eine doppelte Entscheidung für seine Zukunft.

Vorzeitiges Saisonende, dafür zwei Jahre mehr im Sattel: Der bei der Vuelta schwer verletzte Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seinen Vertrag beim UAE Team Emirates-XRG vorzeitig um zwei Jahre bis 2032 verlängert. Dies teilte der Rennstall am Samstag mit und bestätigte gleichzeitig, dass der 27 Jahre alte fünfmalige Tour-Champion seinen WM-Titel nicht verteidigen wird.

„Von Anfang an habe ich mich in diesem Team wie zu Hause gefühlt. Wir sind über die Jahre gemeinsam gewachsen und haben unglaubliche Momente erlebt, daher freue ich mich sehr, meinen Vertrag bis 2032 zu verlängern“, sagte Pogacar: „Ich möchte in diesem Sport noch viel erreichen und glaube, dass dies der richtige Ort dafür ist. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, welches das Team in mich setzt, und freue mich darauf, was wir gemeinsam weiter aufbauen können.“

Pogacar hatte 2024 einen Sechsjahresvertrag unterschrieben, der ihn mit einem kolportierten Grundgehalt von 8,4 Millionen Euro pro Saison zum höchstbezahlten Radprofi der Geschichte machte. Es war spekuliert worden, dass Pogacar mit Ablauf des Vertrags 2030 seine Karriere beenden könnte. Nun hat er noch sechs Jahre Zeit seine fehlenden Karriereziele wie Olympia-, Vuelta- und Roubaix-Sieg zu erreichen und seine schon jetzt gigantische Erfolgsbilanz weiter auszubauen.

2026 wird ihm letzteres nicht mehr gelingen. In der vergangenen Woche war Pogacar bei der Vuelta, die er souverän anführte, schwer gestürzt und hatte mehrere Brüche erlitten. Die Spekulationen, der Weltmeister könnte bis zum WM-Straßenrennen Ende September wieder einsatzbereit sein, beendeten er und sein Team nun.

„Natürlich hatte ich mir ein anderes Ende für meine Saison gewünscht. Im Moment ist es am wichtigsten, mich richtig zu erholen und meinem Körper die nötige Zeit zu geben“, sagte Pogacar, der im Juli mit seinem fünften Tour-Titel zu den Rekordsiegern des Rennens aufgestiegen war: „Es war eine Saison mit vielen besonderen Momenten, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Jetzt konzentriere ich mich darauf, wieder gesund zu werden und im nächsten Jahr bereit für die kommenden Herausforderungen zurückzukehren.“