Bora-Profi Hindley gewinnt 105. Giro - Buchmann Siebter

Dem 26 Jahre alten Hindley reichte am Sonntag beim abschließenden Zeitfahren über 17,4 km in Verona ein 15. Platz mit 1:31 Minuten Rückstand auf Tagessieger Matteo Sobrero (Italien/BikeExchange-Jayco), um in der Endabrechung mit 1:18 Minuten Vorsprung auf Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers) als erster "Aussie" beim Giro zu triumphieren. Gesamtdritter wurde der Spanier Mikel Landa (Bahrain-Victorious/+3:24).