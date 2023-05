Roglic gewinnt Giro d'Italia - Cavendish holt mit Etappensieg Rekord

Der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma führt die Gesamtwertung nach der Schlussetappe in Rom am Sonntag mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas an. Das Podium komplettierte der Portugiese Joao Almeida (+ 1:15). Bester Deutscher wurde Lennard Kämna (Bora-hansgrohe/+ 7:46) als Neunter.