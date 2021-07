Tour de France: Tadej Pogacar gewinnt 17. Etappe und baut Vorsprung aus

Schon in den Alpen und am Mont Ventoux hatte Vorjahressieger Pogacar alle Angriffe pariert. Beim 17. Teilabschnitt rechnete er nun erneut mit Versuchen seiner Rivalen. "Jeder wird es versuchen, es ist die härteste Tag in der Tour", hatte Slowene vor dem Start in Muret bekräftigt - doch bis es zum Showdown der Favoriten kam, dauerte es.