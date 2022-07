Tour de France 2022: Tadej Pogacar fürchtet nach Corona-Fall den Super-GAU

„Covid ist nicht mein größter Rivale. Es kann aber die ganze Tour ruinieren“, sagte Pogacar nach der Etappe: „Wir sind jeden Tag unterwegs und werden von vielen Fans unterstützt. Jeden Tag schreien einen die Leute an den Anstiegen an, was ich mag. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken. Ich hoffe, das war es jetzt für unser Team und wir bleiben bis zum Ende verschont.“