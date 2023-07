Lance Armstrong über brisanten Tour-de-France-Zoff: "Er hat den Köder geschluckt!"

Jumbo-Visma-Boss Richard Plugge hat für viel Wirbel gesorgt, indem er dem Rennstall Groupama-FDJ um den scheidenden Thibaut Pinot Mängel in Sachen Professionalität unterstellt hat - aufgehängt an der Behauptung, er habe Fahrer des Teams vor dem Zeitfahren am Dienstag „große Biere trinken sehen“ und damit „Gift“ in ihren Körper pumpen.