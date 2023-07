Tour de France: Hochbrisanter Zoff! "Erbärmlich - was hat er zu verbergen?"

Der Däne und sein niederländisches Team Jumbo-Visma sind das Maß der Dinge in der Radsport-Welt: Der am Ende vernichtende Sieg über den großen Rivalen Tadej Pogacar vom Rennstall UAE Emirates bewies es.

Vingegaards Boss attestiert Konkurrenz falsche Einstellung

In einem Interview mit der L‘Equipe hatte der 53-Jährige erklärt, dass die Dominanz der Mannschaft von Vingegaard und Wout van Aert auch mit Versäumnissen und Schwächen der Rivalen zusammenhänge.

Beispielhaft fügte Plugge Groupama-FDJ an, das französische Team um Thibaut Pinot und David Gaudu. Sowohl deren Personal als auch die Profis hätten am Ruhetag vor der letzten Woche abends im Teamhotel Bier getrunken. „Wir waren mit einer französischen Mannschaft im Hotel und haben die Fahrer große Biere trinken sehen. Alkohol ist ein Gift und wenn man schon müde ist, wird das dadurch noch verstärkt“, sagte Plugge.

Im Vergleich zur Herangehensweise bei Jumbo-Visma gebe es da eine Differenz hinsichtlich der Professionalität. „Zu Beginn der Schlusswoche der Tour muss man sehr darauf achten, was man isst und trinkt. Bei uns hat niemand Alkohol getrunken.“

Attacke auf Groupama-FDJ wirkt nicht zufällig

Dass Plugge explizit Groupama-FDJ bloßstellt und dem Team in aller Öffentlichkeit einen Mangel an Professionalität attestiert, ist womöglich kein Zufall - denn von dort hatte es in der Vergangenheit öfters direkte und indirekte Attacken gegen Jumbo-Visma gegeben.