Schockierend! Tour-Star erhielt Morddrohungen

Diese Reaktionen hätten ihren Freund, der in diesem Jahr vier Tour-Etappen im Sprint für sich entscheiden konnte, arg mitgenommen. „Wegen der Kritik konnte er die Siege nicht in vollen Zügen genießen.“

Dies soll sogar so weit gegangen sein, dass Philipsen nach einem Etappensieg sagte: „‚Oh nein, sie haben schon wieder etwas über mich geschrieben.‘ Dass man in dem Moment, in dem man eine Etappe bei der Tour de France gewinnt, daran denkt, ist nicht schön.“

Der Däne, der sich in den drei Wochen der Frankreich-Rundfahrt zu einer Art Buhmann entwickelte , fiel immer wieder durch sein aggressives Verhalten im Sprint auf. Schon sein erster Erfolg in Bayonne rief die Konkurrenz auf den Plan. „So muss man die Tür nicht zu machen“, monierte damals Fabio Jakobsen, der auf Rang drei landete, Philipsens Konter gegen Wout van Aert.

Philipsen sorgt mit einigen Aktionen für Unmut

Im Fokus stand dabei Philipsens Manöver im Schlussspurt. So zog er von links nach rechts, um Cavendish zu folgen. Dadurch kam er aber Girmay in die Quere, sodass dieser in Richtung Balustrade ausweichen musste. „Es gibt zwar keine Berührung, aber Biniam Girmay muss zumachen“, analysierte Eurosport-Experte Bernhard Eisel. Mark Cavendish deutete ebenfalls an, dass nicht alles korrekt ablief. „Ich kann mir vorstellen, dass einige Teams heute wegen Philipsen sowieso Protest einlegen. Mich hat er nicht behindert, aber er kam von links nach rechts“, berichtete er dem britischen Sender ITV Sport.