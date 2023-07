Tour-de-France-Drama: Lance Armstrong spricht von "verdienter" Quittung

Die nach hinten losgegangene Angriffstaktik, mit der Vingegaard am legendären Tourmalet einen großen Teil seines tags zuvor herausgefahrenen Vorsprungs gegen Tadej Pogacar wieder verspielt hat , sorgt für viel Gesprächsstoff in der Radsport-Szene.

Auch das gefallene Radsport-Denkmal Lance Armstrong hat sich mit scharfen Worten in die Diskussion eingeschaltet - und wundert sich über das Team des nun im Gelben Trikot fahrenden Vingegaard.

Lance Armstrong: „Vingegaard hätte nicht angreifen dürfen“

„Wir alle wissen, dass Pogacar kein Pfannkuchen ist, oder?“, führte der über sein Doping-System gestürzte Ex-Rekordsieger der Tour in seinem Podcast The Move aus: „Dieser Typ wehrt sich immer. Vingegaard hätte gar nicht angreifen dürfen. Und die Teamchefs hätten ihre Jungs nicht den ganzen Tag an der Spitze herumhängen lassen sollen.“