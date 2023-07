Tour-de-France-Dominator: Neue Doping-Ansage ohne moralischen Zwischenraum

„Ich verstehe, dass es schwer ist, dem Radsport zu vertrauen, wenn man bedenkt, was in der Vergangenheit passiert ist“, sagte der 26 Jahre alte Däne auf entsprechende Nachfragen nach seinen Fabelleistungen im Einzelzeitfahren und der Königsetappe nach Courchevel: „Aber ich kann es mit der Hand auf dem Herzen sagen: Ich nehme nichts und ich werde nichts nehmen, was ich nicht meiner zweijährigen Tochter geben würde.“