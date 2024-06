Tour de France: Giganten eröffnen Duell mit einem Knall!

von SID 30.06.2024 • 18:13 Uhr Topstar Tadej Pogacar fährt schon auf der zweiten Etappen der Tour de France ins Gelbe Trikot. Sein ärgster Kontrahent zeigt beim Comeback aber keine Schwäche.

Tadej Pogacar stürmte schon am zweiten Tour-Tag ins Gelbe Trikot, Jonas Vingegaard zeigte aber beim Comeback nach seinem Horrorcrash keine Schwäche: Die Giganten der Frankreich-Rundfahrt haben ihr mit Spannung erwartetes Duell mit einem Knall eröffnet und es bereits beim Auftakt in Italien krachen lassen!

Während das Tour-Mutterland Frankreich mit zwei Ausreißer-Siegen einen Traumstart feierte, lieferten Titelverteidiger Vingegaard und Herausforderer Pogacar bereits einen feinen Vorgeschmack auf die erste Alpen-Etappe am Dienstag.

„Es fühlt sich gut an, wieder das Gelbe Trikot zu tragen. Letztes Jahr hatte ich dieses Gefühl nicht. Es ist eine gute Bestätigung für mich, dass ich gut in Form bin“, sagte Pogacar: „Es war eine gute Etappe, um die Beine zu testen. Ich habe eine gute Attacke gesetzt und ein paar Konkurrenten in Schwierigkeiten gebracht.“

Beim Etappensieg des Franzosen Kevin Vauquelin kam Pogacar zeitgleich mit dem Belgier Remco Evenepoel und Vingegaard ins Ziel, drei der vier großen Favoriten liegen damit zeitgleich unter den Top 3 der Gesamtwertung. „Ich bin so lange nicht gefahren und wusste nicht, ob ich stark genug bin“, sagte Vingegaard.

Tour de France: Mitfavorit verliert wertvolle Zeit

Verlierer des Tages war Primoz Roglic, der slowenische Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe konnte an der Cote de San Luca in Bologna kurz vor dem Ziel nicht folgen und verlor als einziger Sieganwärter an Boden. „Ich hatte nicht die Beine heute. Ich muss es so nehmen, wie es ist“, sagte Roglic in der ARD. Vingegaard war an Pogacars Hinterrad geblieben.

Nach einem prognostizierten Massensprint am Montag steht nun nur einen Tag später schon die erste große Kraftprobe an: Die vierte Etappe führt über den 2642 m hohen Galibier, dann könnte der slowenische Herausforderer Pogacar erstmals ernst machen.

„Wir haben am ersten Tag an den Anstiegen nur ein wenig unsere Beine getestet, das hat sich aber gut angefühlt“, hatte der Tour-Champion von 2020 und 2021 nach der ersten Etappe gesagt, als er mühelos Platz vier belegt hatte. Vingegaard kam - wie auch die weiteren Favoriten um Roglic - ohne große Mühe zeitgleich mit dem Giro-Sieger ins Ziel. Ein kleines Wunder ist es, wie der Däne bereits fährt - angesichts der schweren Verletzungen, die er sich keine drei Monate vor der Tour bei der Baskenland-Rundfahrt zugezogen hatte.

Degenkolb: „Es ist absolut gigantisch“

Wie Vingegaard erlebte derweil auch Bardet ein kleines Wunder, der nach beherzter Flucht mit seinem Teamkollegen Frank van den Broek einen Mini-Vorsprung ins Ziel von Rimini rettete und bei seiner letzten Tour erstmals Gelb holte. Auch sein deutscher dsm-Mitstreiter John Degenkolb war völlig euphorisiert: „Ich bin noch nie so emotional bei einem Sieg gewesen, den ich nicht selbst eingefahren habe. Es ist absolut gigantisch.“ Das Glück war allerdings von kurzer Dauer.

