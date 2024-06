Neuer Job: Legende kehrt zur Tour de France zurück!

von SPORT1 12.06.2024 • 11:51 Uhr Jan Ullrich kehrt zurück zur Tour de France. Der einzige deutsche Tour-Sieger wird im TV über die diesjährige Rundfahrt berichten.

Jan Ullrich feiert sein Comeback bei der Tour de France!

27 Jahre nach seinem Tour-Sieg 1997 und 18 Jahre nach seinem unrühmlichen Aus 2006 kehrt der einzige deutsche Tour-Sieger zurück zum wichtigsten Radrennen der Welt.

Ullrich TV-Experte bei Tour de France

Der 50-Jährige wird für den TV-Sender Eurosport an zwei Tagen als Talk-Gast im Studio die erste Berg-Etappe über den Col du Galibier und die anschließende 5. Etappe analysieren.

Damit schließt sich endlich der Kreis für die Radsportlegende. 2006 musste Ullrich seine Karriere wegen seiner Verbindung zum spanischen Doping-Arzt Eufemanio Fuentes abrupt beenden.

Es folgten zahlreiche persönliche Tiefschläge. Erst seit seiner Dopingbeichte 2023 sieht sich Ullrich „auf dem richtigen Weg“. Mit der Eröffnung seines Museums am 31. Mai in Bad Dürrheim hat der frühere Tour-de-France Sieger auch beruflich wieder in die Erfolgspur gefunden.

Mit dem Erscheinen seiner Autobiographie „Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“ (erscheint am 25.6. im Next Level Verlag) will Ullrich mit seiner Doping- und Alkohol-Vergangenheit endgültig abschließen.

ULLRICH: „Seit fünf Jahren keinen Alkohol mehr“

„Ich ernähre ich mich gesund, ich trinke seit fünf Jahren keinen Alkohol mehr und versuche, viermal die Woche je zwei Stunden auf dem Rad zu sein. Nur bei Schneeregen nicht“, erläuterte der Tour-Sieger von 1997, der erst im vergangenen November erstmals offen eingeräumt hatte, die seit Jahren aktenkundigen Doping-Vergehen begangen zu haben - was allerdings zu seiner aktiven Zeit die Regel war.

Jan Ullrich hat die schwere Phase in seinem Leben überwunden

Sein letztes Profirennen hatte der einst große Rivale des diskreditierten Ex-US-Dominators Lance Armstrong 2006 bestritten, ehe seine Karriere durch den Fuentes-Dopingskandal faktisch beendet war: „Natürlich war das mit Doping ein riesiger Fehler, da kann ich jedem nur aufs Schärfste von abraten. Aber der Druck im Sport und in der Gesellschaft waren damals anders.“

Da er nie bei einem Rennen positiv getestet wurde, durfte er auch seine größten Erfolge behalten. Darunter neben der Tour 1997 auch der Olympiasieg im Straßenrennen 2000, die Vuelta 1999, zwei WM-Titel im Zeitfahren und den WM-Titel im Amateur-Rennen 1993.

Ullrich: Tour de France hat mein Leben geprägt