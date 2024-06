Tour de France: Deutscher X-Faktor im Kampf der Giganten

Am Samstag geht die Tour de France los. Die deutschen Profis starten mit großen Ambitionen in die Tour. Für den ersten Etappensieg nach zwei Jahren Flaute gibt es einige Anwärter.

Nils Politt soll im Gigantenduell ums Gelbe Trikot eine entscheidende Nebenrolle spielen, die alten Recken Simon Geschke und John Degenkolb flirten mit einem Etappensieg, und Pascal Ackermann erfüllt sich mit dem späten Debüt einen Lebenstraum: 27 Jahre nach Jan Ullrichs Triumph wird zwar kein deutscher Profi bei der 111. Tour de France in der Gesamtwertung vorne mitmischen , die Aussichten auf Radsport-Feiertage sind aber dennoch gut.

„Ich habe eine extreme Vorfreude“, sagte Politt, der beim Auftakt des wichtigsten Rennens der Welt am Samstag in Florenz zu einem erlesenen Kreis gehört: Der Kölner ist einer von sieben Helfern im brutal starken UAE Team Emirates, die Topstar Tadej Pogacar gegen Widersacher Jonas Vingegaard zum dritten Tour-Sieg verhelfen sollen.

Politt fährt seine achte Tour - für die nun bereits vierte Mannschaft. 2021 gewann er in Nimes als bislang letzter Deutscher eine Tour-Etappe, damals noch für Bora-hansgrohe. Das bayrische Topteam, das zur Tour mit großem Tamtam unter dem Namen des neuen Mehrheitseigners Red Bull antritt, steht zwar diesmal schwer im Fokus - allerdings mit überschaubarem deutschen Anteil: Die Top-Rundfahrer Lennard Kämna und Emanuel Buchmann (2019 Gesamtvierter) sind verletzt, waren aber ohnehin nicht für die Tour vorgesehen. Stattdessen soll der Schwarzwälder Nico Denz Bora-Starzugang Primoz Roglic unterstützen.

Denz: „Einer meiner großen Träume“

Anders als beispielsweise Simon Geschke. „Ich fühle mich topfit“, sagte der 38 Jahre alte Berliner vor seiner letzten Tour der Sport Bild: „Mein Traum ist es, eine Bergetappe zu gewinnen und um das gepunktete Bergtrikot mitzufahren.“ Beides gelang dem bärtigen Kletterer bereits: 2015 triumphierte Geschke in Pra-Loup, 2022 trug er neun Etappen lang das Bergjersey. Geschke, zuletzt schon starker 14. beim Giro, erhält im Cofidis-Team viele Freiheiten, um vor seinem Karriereende noch einmal ins Rampenlicht zu fahren.

Pogacar, Geschke und Co.: Auf diese Fahrer gilt es zu achten

Jubiläum für Degenkolb & Premiere für Ackermann

2018 gewann „Dege“ in Roubaix eine Tour-Etappe, damals auf dem berüchtigten Kopfsteinflaster. Dieses Mal geht es in der Champagne über nicht minder spektakuläre Schotterpisten. Mit Degenkolb vorneweg? „In der Vergangenheit waren so spezielle Etappen immer genau mein Ding.“