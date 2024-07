Afrikaner schreibt erneut Tour-Historie - und teilt emotionale Botschaft

Emotionale Botschaft bei Tour de France: „Danke Mama und Papa“

Im offiziellen Sieger-Interview wusste der 24-Jährige nämlich sofort, bei wem er sich mit einem breiten Grinsen zu bedanken hatte: „Es ist unglaublich. Zwei Siege - ich weiß nicht, was ich sagen soll außer: Danke! Diesen Sieg widme ich meine Mama und meinem Papa. Sie haben mir alles gegeben, um Rad-Profi zu werden. Danke Mama und Papa.“

„Das war wahnsinnig gut“, sagte sein deutscher Teamkollege Georg Zimmermann in der ARD: „Aber zu der heutigen Etappe hatten wir schon Meetings im Winter, Binis Sprint war von langer Hand geplant. Es ist schön, dass der Plan aufgegangen ist.“

Auch aus deutscher Sicht kann die Samstags-Etappe als Erfolg verbucht werden. Pascal Ackermann sicherte sich einen starken vierten Platz. „Ich war bei Biniam am Rad, das war eigentlich perfekt. Aber ich habe einen Moment zu lang gewartet“, sagte der 30-Jährige.

Trauer bei Radsport-Gemeinde

Die Freude bei den Fahrern im Ziel war indes gedrückt, vor allem beim norwegischen Team Uno-X um den in der Bergwertung führenden Jonas Abrahamsen, der am Samstag rund 130 km alleine vorneweg fuhr. Denn während die Tour am Samstag rollte, verunglückte auf der Königsetappe der parallel ausgetragenen Österreich-Rundfahrt der norwegische Profi Andre Drege tödlich.