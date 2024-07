Der schlimmste Unfall in der Geschichte der Tour de France

Der Ort des Grauens ist heute ein friedvolles Fleckchen. Hin und wieder halten Radfahrer inne, stoppt ein Auto an dieser eigentümlichen Sonnenuhr aus weißem Stein an der wenig befahrenen Departement-Straße 618 beim Pyrenäen-Örtchen Boutx.

Wer länger verweilt und liest, was auf der dort angebrachten Gedenktafel geschrieben steht, ahnt leise, welche Tragödie sich hier beim schlimmsten Rennunfall in der Geschichte der Tour de France ereignete. Am 18. Juli 1995 - heute vor 29 Jahren - endete das Leben von Fabio Casartelli auf brutale Weise.

Fabio Casartellis Tragödie prägte Lance Armstrong

Casartelli war drei Jahre zuvor Olympiasieger in Barcelona geworden, war ein sympathischer und im Peloton beliebter Kerl. Und vor allem war der Italiener erst 24 Jahre alt, als er seinen Wagemut so teuer wie nur möglich bezahlte.

Fabio Casartelli mit Kopf voraus auf Begrenzungsstein

Die ungeschminkten TV-Bilder des schwer verletzten Casartelli, die zur besten Nachmittags-Sendezeit live in Millionen von Haushalten landeten, nahmen dem Radsport seine verklärte Unschuld - Jahre bevor die Armstrongs und Co. die vermeintlich edle Sportart in die Schmuddelecke stellten. 29 Jahre nach der Tragödie ist das Geschehen hinreichend untersucht: ein Rennunfall eben. Und doch in seiner Drastik erschreckend.