Tour-Stars von Tragödie erschüttert: "Es scheint leider mehr und mehr zu passieren"

Das tödliche Unglück des norwegischen Radprofis André Drege bei der Österreich-Rundfahrt hat auch die achte Etappe der Tour de France überschattet: Der Gesamtführende Tadej Pogacar sprach am Samstag den Hinterbliebenen Dreges sein Beileid aus und richtete mahnende Worte an seine Kollegen.

„Wir haben einen ziemlich coolen Job, der aber meistens auch wirklich gefährlich ist. Manchmal wissen wir nicht genug zu schätzen, was wir haben, so wie es immer im Leben ist“, sagte der Slowene: „Wir müssen aufeinander achtgeben in der Radsportwelt, wir müssen aufeinander aufpassen.“