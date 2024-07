Tour de France 2024: 18. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Hier können Sie die 18. Etappe der Tour de France 2024 heute LIVE verfolgen:

In Sichtweite des Ecrins-Nationalparks und am Ufer des Lac de Serre-Poncon ist die Kulisse des erwarteten Schlagabtauschs höchst pittoresk, das Feld könnte weit auseinander gezogen sein.

Womöglich ist es die letzte Chance für Fahrer abseits von Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard auf einen Etappensieg. Erste Attacken dürften schon auf dem Weg zur ersten Bergwertung am Col du Festre nach knapp 40 km gefahren werden.

Tour: Pocagar baut Vorsprung aus

Die Favoriten im Kampf um das Gelbe Trikot attackierten sich auf der 17. Etappe am Mittwoch erst in der Schlussphase, zunächst trat der Gesamtführende Tadej Pogacar (Slowenien) an, wurde aber eingefangen. Letztlich setzte sich der Drittplatzierte Remco Evenepoel von Pogacar und Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark) ab und holte zehn Sekunden raus, auf den letzten Metern hängte Pogacar seinen Rivalen Vingegaard noch um zwei Sekunden ab.