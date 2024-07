Tour de France 2024: 7. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Zeitfahren-Showdown!

Nächste Etappe bei der Tour de France: Am Freitag steht das erste von zwei Einzelzeitfahren an. Dabei steht der Kampf um das Gelbe Trikot im Fokus.

Die Suche nach dem König der 111. Tour de France geht am Freitag weiter: Am siebten Tag kommt es zum ersten Zeitfahren. Dies bedeutet, dass alle Anwärter auf das Gelbe Trikot im Fokus stehen. Der Start ist um 13.05 Uhr (Hier geht‘s zum LIVETICKER).

Am siebten Tag der Tour de France findet das erste von zwei Einzelzeitfahren statt

Evenepoel als Weltmeister im Zeitfahren leicht favorisiert

Der 25,3 km lange Kurs zwischen Nuits-Saint-Georges und Gevrey-Chambertin ist durchaus anspruchsvoll, nach 14,4 km erreichen die Fahrer die Anhöhe in Curley. Sie ist die größte Schwierigkeit des Tages.

Qualitäten im Kampf gegen die Uhr haben alle Gelb-Anwärter. Tadej Pogacar hat seine Klasse mehrfach unter Beweis gestellt, hat aber dunkle Erinnerungen an das Vorjahr, als ihn Jonas Vingegaard im Zeitfahren deklassierte und Pogacars Niederlage besiegelte.

Weltmeister Remco Evenepoel will in seiner Spezialdisziplin den Rückstand auf Spitzenreiter Pogacar verringern. Der Belgier geht als leichter Favorit auf den Tagessieg an den Start. Der deutsche Meister Nils Politt aus Pogacars UAE-Team dürfte gut abschneiden.