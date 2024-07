Tour de France: Ein Berg, an den Ullrich böse Erinnerungen hat

Am heutigen Sonntag endet eine knüppelharte Etappe der Tour de France am Plateau de Beille. Bei dem Anstieg wurden die Karten schon mehrfach neu gemischt - Jan Ullrich kann ein Lied davon singen.

Auf der 15. Etappe am Sonntag steuert das Peloton um Tadej Pocacar und Jonas Vingegaard über 4850 Höhenmeter und vier weitere Bergwertungen auf das Plateau de Beille zu. Der 1780 Meter hoch gelegene Ort in den Pyrenäen ist vor allem als Wintersport-Schauplatz bekannt, mit der Tour ist er erst seit 1998 verbunden.

Jan Ullrich erlebte 1998 den Anfang vom Ende

Schlüsselmomente für Armstrong und Contador

Der Sieg am Plateau de Beille erwies sich auch in den darauffolgenden Jahren als gutes Omen: Insgesamt viermal in Folge war der Etappensieger am Ende auch der Gesamtsieger - der vorläufige zumindest: 2002 und 2004 siegte ein gewisser Lance Armstrong, 2002 war Ullrich nicht dabei, 2004 verlor er bei der Etappe zwei Minuten auf Armstrong.