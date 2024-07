Tour-de-France-Enthüllung sorgt für Wirbel: "Da ist nichts Verdächtiges dran"

Drei große Rennställe - unter ihnen die von Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard - haben auf Nachfrage öffentlich gemacht, dass sie einen so genannten Kohlenmonoxid-Rebreather zur Leistungsdiagnostik ihrer Fahrer benutzen. Die Enthüllung hat eine Debatte entfacht, denn das hochentwickelte Gerät kann theoretisch auch für eine Form von - Stand jetzt - legaler Leistungssteigerung verwendet werden.

Pogacars und Vingegaards Team setzen auf Rebreather

Das rund 50.000 Euro teure Gerät werde rein zum Zweck der Leistungsdiagnostik benutzt, versichern die drei Teams einhellig. Am ausführlichsten äußerte sich Mathieu Heijboer, der „Head of Performance“ von Visma: Man arbeite bereits seit „einigen Jahren“ mit dem norwegischen Universitätsprofessor Bent Ronnestad zusammen, es gehe um „Messungen zu Beginn und am Ende von Höhentrainingslagern“. Vingegaard selbst hat im Gespräch mit der dänischen Zeitung Politiken mittlerweile bekräftigt: „Da ist nichts Verdächtiges dran.“