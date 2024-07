Tour de France: Nächste Gala! Pogacar zerstört Konkurrenz

Tadej Pogacar blickte ein letztes Mal zurück, dann riss der Radsport-Superstar im Gelben Trikot lächelnd beide Fäuste in die Luft und verbeugte sich vor dem Publikum. Mit einer Attacke für die Geschichtsbücher hat Pogacar der chancenlosen Konkurrenz eine weitere brutale Lehrstunde erteilt und steht dicht vor seinem dritten Gesamtsieg.

Pogacar, seit dem Tour -Start vor zweieinhalb Wochen im Dauer-Angriffsmodus, deklassierte in der Höhenluft der Alpen die demoralisierten Rivalen Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel. Das erste Giro-Tour-Double seit Marco Pantani 1998 ist nach der denkwürdigen Machtdemonstration zum Greifen nah.

Auf brutalen 19. Etappe über drei Zweitausender triumphierte Pogacar am Freitag als Solist in Isola 2000, es war bereits sein vierter Tageserfolg bei der 111. Frankreich-Rundfahrt. Titelverteidiger Vingegaard und Evenepoel erreichten das Ziel mit 1:42 Minuten Rückstand. Pogacars Vorsprung in der Gesamtwertung auf Vingegaard liegt bei fast uneinholbaren 5:03 Minuten.