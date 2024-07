Tour de France: Tränen-Drama! Das bittere Schicksal von Fabio Jakobsen

„Harte Zeiten sind nie von Dauer, aber harte Menschen schon.“ Diese Worte postete das Team dsm-firmenich PostNL bei am Donnerstagmittag bei Instagram, versehen mit einem Bild von Fabio Jakobsen.

Kurz zuvor hatte der Niederländer auf der 12. Etappe der diesjährigen Tour de France aufgegeben. Nach 24 Kilometern rollte der Sprinter, der den Anschluss ans Feld verloren hatte, nach links von der Straße zu einem Begleitfahrzeug, ein Betreuer nahm ihn in Empfang, gab ihm Trost mit einer Streicheleinheit, ehe Jakobsen kurz in die TV-Kameras winkte.

Unter Tränen stützte sich Jakobsen an das Begleitfahrzeug und ließ sich wenig später auf dem Beifahrersitz mit gesenktem Haupt wegfahren.

Bereits am Tag zuvor zeichnete sich das Aus des 27-Jährigen ab, als letzter Fahrer innerhalb des Zeitlimits kam er auf der spektakulären Etappe im Zentralmassiv ins Ziel und rettete sich. Doch am Donnerstag war dann Schluss. Wie schon im vergangenen Jahr, als der Niederländer ebenfalls aufgeben musste.

Stürze pflastern Jakobsens Weg

„Der Hotelservice hat andauernd neue Bettlaken gebracht, mein Bett sah aus wie ein OP-Tisch“, beschrieb der Niederländer damals bei Eurosport die Nächte nach seinem schweren Sturz in Nogaro auf der kurvenreichen Motorsportstrecke Circuit Paul Armagnac zwei Kilometer vor dem Ziel dar.

Jakobsen: Aufgabe beim Giro

Stürze und Aufgaben sind eng mit Jakobsen verbunden. In diesem Jahr musste der Niederländer beim Giro d‘Italia ebenfalls aufgeben. Auf der elften Etappe war er im Zielsprint zu Fall gekommen.

Tags drauf konnte er nicht weiterfahren. „Ich habe Schmerzen in der Brust und hatte eine schlaflose Nacht“, begründete Jakobsen seine Aufgabe bei der Italien-Rundfahrt.

Horror-Sturz in Polen

Dass Jakobsen überhaupt noch Rennen fährt, ist ein kleines Wunder. Bei der Polen-Rundfahrt 2020 war der Niederländer in einen Horrorsturz verwickelt. Im Zielsprint der ersten Etappe in Kattowitz wurde er von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt und krachte mit knapp 80 km/h brutal in die seitliche Straßenabsperrung.