Tour de France: War dieser Moment der Wendepunkt?

Jonas Vingegaard trat ein letztes Mal mit voller Kraft in die Pedale, wuchtete sein Vorderrad über die Ziellinie und riss dann die Arme in die Höhe. Mit einer kämpferischen Meisterleistung hat sich der Titelverteidiger eindrucksvoll im Kampf um das Gelbe Trikot bei der Tour de France zurückgemeldet. Dem slowenischen Gesamtführenden Tadej Pogacar blieb nach einem epischen Zweikampf im Zentralmassiv nach einem Millimeter-Finish nur der zweite Rang.

Nach der 11. Etappe der Frankreich-Rundfahrt liegt der 27-Jährige, der im April bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt war, zwar weiter 1:14 Minuten hinter Pogacar in der Gesamtwertung. Der unverhoffte Sprintsieg gegen seinen großen Rivalen vom UAE-Team Emirates dürfte dem Dänen von Visma-Lease a Bike vor den Pyrenäenpässen am Wochenende aber jede Menge Auftrieb geben.

Tour de France: Mitfavorit Roglic stürzt

Primoz Roglic, slowenischer Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, und der Belgier Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step/0:25) hingegen mussten Federn lassen. Roglic stürzte zudem kurz vor dem Ziel in einer Kurve und kam am Ende 55 Sekunden nach den beiden Topfavoriten ins Ziel.

Gut 30 km vor dem Ziel hatte Pogacar am Puy Mary Pas de Peyrol eine mächtige Attacke lanciert und die Gruppe der absoluten Spitzenfahrer pulverisiert. Vingegaard aber, der nach seiner schweren Sturzverletzung im Frühjahr immer besser in Form kommt, nahm auf den anschließenden kleineren Anstiegen die Verfolgung auf und schloss zu Pogacar auf, ehe sich die beiden Topfavoriten gemeinsam in Richtung Ziel kämpften.

Im Anschluss an den Ruhetag am Montag und die lockere Spazierfahrt tags zuvor hatten die Fahrer zu Beginn der 211 km langen Etappe sichtlich genug von der Entspannung. „Wir hatten quasi zwei Ruhetage am Stück, jeder wird gute Beine haben“, hatte Roglic vor Beginn festgestellt und einen harten Kampf um die Plätze in der Spitzengruppe vorhergesagt.