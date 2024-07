Tour-Legende wütet über TV-Motorrad: "Hat das Rennen beeinflusst"

Der Brite bekam nach der 6. Tour-Etappe am Donnerstag eine Geldstrafe erhalten, weil er eine Zeit lang im Windschatten eines Tour-Autos fuhr. Der für Astana Qazaqstan an den Start gehende Cavendish muss 200 Schweizer Franken zahlen, umgerechnet circa 205 Euro. Zudem werden ihm zehn Punkte in der Punktewertung und 40 Sekunden in der Gesamtwertung abgezogen sowie 15 Punkte in der UCI-Gesamtwertung gestrichen.