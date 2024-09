Bricht die Tour de France mit einer Tradition?

Die Tour de France könnte in der Zukunft dazu gezwungen sein mit seinen traditionellen Startzeiten zu brechen. 2028 würde sich die Rundfahrt sonst mit den Olympischen Spielen überschneiden.

Der Juli ist der Monat der Tour de France , diese eigentlich seit Jahrzehnten nahezu immer feststehende Aussage könnt im Sommer 2028 kippen. Denn die wichtigste Rad-Rundfahrt der Welt muss wohl aufgrund der Olympischen Spiele in Los Angeles in einen anderen Monat weichen.

Statt im Juli müsste die Frankreich-Rundfahrt dann wohl in den August umziehen. Ansonsten würde das Radrennen mit den Olympischen Spielen, die zwischen dem 14. und 30. Juli in Kalifornien stattfinden, kollidieren.

Tour de France: Heiligtum 14. Juli müsste weichen

Sollte das Radrennen 2028 tatsächlich erst im August stattfinden, müssten die Fans und Verantwortlichen auf ein echtes Heiligtum verzichten: eine Etappe am 14. Juli. An diesem Tag wird in Frankreich der Nationalfeiertag zelebriert. Teil davon ist traditionell auch immer eine Etappe der Tour de France.