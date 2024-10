Tour de France 2025: Streckenvorstellung - brutale Schlusswoche!

Man müsse unterscheiden, so Rolf Aldag, Sportdirektor des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, „was schwierig und was hart ist. Der erste Teil der Tour ist schwierig, weil im Norden von Frankreich sehr viel Wind sein kann. Vor dem ersten Ruhetag, und erst recht in den Pyrenäen, kommt dann der Switch von ‚schwierig‘ auf ‚hart‘“. Insgesamt sei es aber „nicht die schwerste Tour aller Zeiten“, sagte der Ex-Profi.

Tour findet vollständig auf französischem Boden statt

Die Tour de France Femmes überschneidet sich erstmals um zwei Tage mit dem Männerrennen. Der Startschuss der vierten Austragung fällt am 26. Juli 2025 in Vannes in der Bretagne. Zum ersten Mal stehen statt acht insgesamt neun Etappen auf dem Programm, die Siegerin steht am 3. August nach 1165 Kilometern und zwei Bergetappen in Chatel in den Alpen fest.