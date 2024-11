Als ein PR-Stunt einen Mythos erschuf

Heute vor 122 Jahren, am 20. November 1902, stürmte der Journalist Géo Lefèvre in die Redaktion der Zeitung L‘Auto . Seine Idee: Ein sechstägiges Radrennen durch Frankreich.

Straßenradrennen weitestgehend unbekannt

Um so verrückter klangen die Rahmenbedingungen der damaligen Tour de France: Die Fahrer sollten 2.248 Kilometer an sechs Tagen absolvieren. Die Etappen waren dementsprechend jeweils rund 405 Kilometer lang.

Eine Belohnung von 12.000 Franken für den Sieger der Gesamtwertung lockte dutzende Fahrer zum aberwitzigen Wettkampf. Insgesamt 24 Teilnehmer gelang es, sich von Paris über Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux und Nantes zurück in die französische Hauptstadt zu kämpfen.

Tour de France längst globales Phänomen

Bei der Tour 2025 fährt die Tour durch elf Regionen und 34 Departements in Frankreich. Anders als in vielen Jahren zuvor führt die Rundfahrt dieses Jahr nur durch Frankreich. Insgesamt 176 Fahrer werden verteilt auf 22 Teams an den Start gehen.