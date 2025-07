Nach Tour-Coup: So plant der deutsche Shooting Radsport-Held Lipowitz

Nach seinem sensationellen dritten Platz bei der Tour de France 2025 würde sich der deutsche Rad-Star Florian Lipowitz über eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Ruanda freuen.

„Eine WM ist immer etwas Besonderes und ich glaube, jeder deutsche Fahrer freut sich, wenn man da nominiert wird und da für sein Land an den Start gehen kann“, erklärte der 24-Jährige gegenüber der dpa .

Vom 21. bis 28. September findet die Straßenrad-WM erstmals auf dem afrikanischen Kontinent statt. Im vergangenen Jahr verbuchte Lipowitz in Zürich seine erste WM-Teilnahme.

Lipowitz kurz nach der Tour de France im Einsatz

Nach drei anstrengenden Wochen in Frankreich steht für den deutschen Senkrechtstarter Urlaub in Südtirol auf dem Programm.

Zuvor geht er allerdings am 1. August bei der Salus Radsportnacht im bayerischen Bruckmühl an den Start. Der Tour-Dritte ist beim Rennen über 72 km der größte Name im Feld.