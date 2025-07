Tour de France: Jan Ullrich fassungslos wegen Pogacar

Tadej Pogacar fährt bei der diesjährigen Tour de France wieder in seiner eigenen Liga. Vor der 16. Etappe hat der Star von Team UAE 4:13 Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung .

Auf der 12. Etappe setzte Pogacar ein erstes Ausrufezeichen. Die Fahrt nach Hautacam mit der Bergankunft galt im Vorfeld als erster Fingerzeig vor den Etappen in den Pyrenäen und Alpen.

Pogacar spielte Armverletzung herunter

„Vorher stand es ja in den Sternen, wie es ihm und seinen Verletzungen nach dem Sturz am Vortrag geht“, meinte Radsportlegende Jan Ullrich in seinem Podcast mit Ex-Profi Rick Zabel Ulle & Rick.