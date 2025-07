Tour de France: Sein grausamer Tod ist ein oft ignoriertes Mahnmal

Tragödie am „Schicksalsberg“

13. Juli 1967: Tom Simpson kollabiert und stirbt

Simpson, geboren am 30. November 1937 in Haswell in der nordenglischen Grafschaft Durham, war in den Sechzigern ein Topstar seines Sports: Straßenrad-Weltmeister 1965 vor Rudi Altig, Gewinner der Klassiker in Flandern, Mailand - San Remo und der Lombardei, Sportler des Jahres in Großbritannien, der erste Brite im Gelben Trikot der Tour.