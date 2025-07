Tour-de-France-Star nach Eklat: "Ich wollte nicht betrügen"

Martínez nach Vorfall bestraft

Martínez war vorgeworfen worden, bei der Übergabe von Trinkflaschen und Gels illegal die Hilfe des Begleitautos genutzt haben. Weil ihm offenbar die Kraft am Berg ausgegangen war und die Übergabe deutlich länger als üblich gedauert hatte, ließ er sich teilweise den Berg hochziehen. In der Folge wurde er mit einem Abzug von acht Punkten in der Bergwertung bestraft.