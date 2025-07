Tour de France: Ullrich empfiehlt Evenepoel psychologische Hilfe

Rad-Star Remco Evenepoel steigt aus der Tour de France aus. Jan Ullrich übt Kritik an dessen Verhalten - und empfiehlt psychologische Unterstützung.

Rad-Star Remco Evenepoel steigt aus der Tour de France aus. Jan Ullrich übt Kritik an dessen Verhalten - und empfiehlt psychologische Unterstützung.

Remco Evenepoel ist als Mitfavorit in die Tour de France gestartet, doch körperliche Probleme machten dem Fahrer vom Team Soudal – Quick-Step einen Strich durch die Rechnung. Die Radsportlegende Jan Ullrich reagierte nun auf den Ausstieg während der 14. Etappe .

„Da reicht die Basis nicht, da fehlen ihm tausende Kilometer. Das Fundament war nicht groß genug, dann bricht die Form auf einmal ein“, erklärte der 51-Jährige in seinem Podcast „Ulle & Rick“.

Schwere Evenepoel-Verletzung wirkt nach

Damit spielte Ullrich auf die schwere Verletzung von Evenepoel aus dem vergangenen Dezember an. Nach einer Kollision mit einem Postauto war der Olympiasieger gestürzt und hatte dabei Frakturen an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand erlitten.

Ullrichs Podcast-Partner Rick Zabel urteilte: „Von einer Top-Form fällt man ganz schnell in ein Loch hinein, das ist dann ganz schrecklich, wenn man das nicht kennt und gewohnt ist.“

Ullrich empfiehlt psychologische Unterstützung

Laut des Ex-Profis sei es schlimm, wenn man wisse, was man eigentlich könne, aber dann die Werte auf dem Fahrradcomputer sehe. „Das passt gar nicht zu dem, was du kennst. Die Beine machen einfach zu und sind leer. Das fühlt sich gar nicht mehr an wie dein Körper. Das ist ein schreckliches Gefühl.“