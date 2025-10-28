"Monumentaler Moment": Bald zwei deutsche Teams bei der Tour de France?

SPORT1 28.10.2025 • 20:49 Uhr Jahrelang war Red Bull-Bora-hansgrohe das einzige deutsche Team auf der WorldTour. Doch das dürfte sich im neuen Jahr aller Voraussicht nach ändern.

Ab dem Jahr 2026 wird es wahrscheinlich zwei deutsche Radsportteams auf der WorldTour und somit auch bei der Tour de France geben. Neben Red Bull-Bora-hansgrohe um Hoffnungsträger Florian Lipowitz plant Lidl-Trek, künftig unter der deutschen Flagge an den Start zu gehen. Das verriet der Rennstall am Dienstag.

„Wir können bestätigen, dass wir bei der UCI einen Antrag gestellt haben, damit Lidl-Trek ab der Saison 2026 mit einer deutschen Lizenz fährt“, antwortete die Mannschaft auf eine Nachfrage des Onlineportals Radsport-News.com. Hintergrund ist, dass Lidl die Mehrheit des Teams übernommen hat und dieses in Zukunft auch am Hauptsitz des Discounters in Bad Wimpfen präsent sein wird.

Lidl-Trek will “das beste Radsportteam der Welt“ werden

Bisher war Lidl-Trek in den USA registriert. Die Änderung ist zwar noch nicht offiziell beschlossen, soll aber nur noch eine formale Angelegenheit sein – dann hätte Deutschland erstmals seit 2008 wieder zwei lizenzierte Teams auf höchstem Level. Damals waren das Milram und Gerolsteiner, bis das Image des Radsports aufgrund zahlreicher Dopingskandale schweren Schaden nahm.

Die Folge: Von 2011 bis 2016 nahm gar keine deutsche Mannschaft mehr an der WorldTour teil, bevor das heutige Team Red Bull-Bora-hansgrohe in die Eliteliga einstieg. Und wie die neue nationale Konkurrenz hat auch Lidl-Trek die Ambitionen, so schnell wie möglich „das beste Radsportteam der Welt“ zu werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.