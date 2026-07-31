Insider lässt bei Jonas Vingegaard aufhorchen

Johannes Vehren 31.07.2026 • 13:22 Uhr Über die Zukunft beim Team Visma - Lease a Bike und Superstar Jonas Vingegaard wird viel berichtet. Radsport-Insider Beppe Conti spricht nun darüber, dass der Däne den Rennstall künftig verlassen könnte - was auch mit Wunderkind Paul Seixas zu tun hat.

Nach der Tour de France brodelt die Gerüchteküche im Radsport immer am heißesten und es ist der Zeitpunkt, an dem Rennställe personell die Weichen für das kommende Jahr stellen. Nach seinem Sturz und Tour-Aus wird viel über die Zukunft von Jonas Vingegaard im Team Visma – Lease a Bike berichtet.

Wie Radsport-Insider Beppe Conti jüngst bei Radiocorsa sagte, hat das Team Uno-X-Mobility den Dänen seit Jahren ganz oben auf der Liste und auch Vingegaard soll dem Rennstall „näher denn je“ zugeneigt sein. Der Italiener behauptete, dass das Team den zweimaligen Tour-Sieger um jeden Preis verpflichten wolle.

Landsmann enthüllte Vingegaards Gedankenspiele

Dies liegt vor allem daran, dass der norwegische Rennstall ausschließlich auf Fahrer aus Skandinavien setzt – in dieses System passt Vingegaard als Däne logischerweise perfekt. Der 29-Jährige hätte dort mit Magnus Cort auch schon einen Landsmann.

Im März sagte Cort im Gespräch mit Viaplay: „Er sagt immer, wenn er Visma jemals verlassen sollte, dann nur für Uno-X. Es ist also nicht völlig unmöglich, aber es wird wahrscheinlich nicht einfach sein.“

Vingegaard-Team will Wunderkind Seixas

„Er muss seinen Vertrag einhalten, und wir halten uns an die Regeln. Deshalb arbeiten wir derzeit an nichts Konkretem“, sagte Teamchef Richard Plugge dem TV-Sender NOS am Rande der Tour de France in Carcassonne: „Sollte er sich aber für ein anderes Team entscheiden, sind wir überzeugt, dass wir ihn am besten fördern und ihm zum Sieg bei den Grands Tours verhelfen können.“

Karriereende in zwei Jahren?

Seixas, der bei seinem Tour-Debüt direkt Vierter wurde, soll zwar der Nachfolger von Vingegaard werden, doch in einem Wunschszenario von Team Visma – Lease a Bike gibt es kein ‚Entweder oder‘, sondern ein ‚Zusammen‘. Der dänische Superstar soll den Youngster mit aufbauen, sodass er langfristig seine Rolle als gefährlicher Klassementfahrer einnimmt, wenn sich seine eigene Karriere dem Ende zuneigt.

Vingegaards Vertrag bei dem niederländischen Team läuft noch bis 2028 und bisher ist offen, ob er darüber hinaus überhaupt weitermacht: „Ich habe noch nicht entschieden, wann ich aufhöre. Die Zeit wird es zeigen.“