Tour de France: "Wusste, dass ich auf den schwarzen Listen stehe"

SPORT1 23.07.2026 • 21:37 Uhr Tom Pidcock verpasst auf Etappe 18 den Sprung in die Ausreißergruppe. Im Nachgang spricht der Brite über seine Konkurrenten, die ihn dort nicht dabei haben wollten.

Radstar Tom Pidcock hat auf der 18. Etappe der Tour de France vergeblich versucht, in die Ausreißergruppe zu kommen – und musste letztlich so kostbare Zeit einbüßen.

Der 26-jährige Brite von Pinarello-Q36.5 sah am ersten Alpen-Tag keine Chance, sich abzusetzen – und erklärte im Ziel seine Sonderrolle im Feld: „Es war nicht möglich, in die Gruppe zu kommen, niemand wollte mich dabei haben. Ich wusste schon vor dem Rennen, dass ich auf den schwarzen Listen der anderen stehe.“

Hintergrund: In der zweiten Hälfte der diesjährigen Tour war Pidcock Ausreißerversuchen stets aufgeschlossen gegenübergestanden, hatte selbst Einiges probiert. Die Konkurrenten bekamen das natürlich mit und bremsten ihn nun ein.

Tour de France: Pidcock hängt fest – Ausreißer fahren weg

Während Pidcock im Peloton feststeckte, ergriffen vorne einige andere Fahrer die Flucht. Auf dem kletterlastigen Teilstück sammelten Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep) und Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) wichtige Punkte für die Bergwertung.

Carapaz krönte seinen Tag gar mit einem Solo-Sieg in Orcières-Merlette – es war sein zweiter Etappenerfolg bei der Tour.

Pidcock blickte dabei vor allem auf die Gefahr für die Gesamtwertung: „Kein einfacher Tag. Wenn Carapaz vorne ist – vor dem Kerl habe ich zu viel Respekt, um ihm freie Zeit zu geben. Du gibst Carapaz keine freie Zeit.“

Für ihn selbst liegt der Fokus nun klar woanders. Kein Etappensieg mehr, dafür Punkte für Tour-Wertung: „Ich wollte es noch einmal versuchen. Aber jetzt konzentriere ich mich wohl einfach auf die Gesamtwertung bis Paris.“

Tour de France: Pogacar-Team angeschlagen

Im Gesamtklassement liegt Pidcock nach Etappe 18 auf Rang acht (+12:58) – nur acht Sekunden hinter Lenny Martinez (Bahrain Victorious). Auf Podiumsplatz drei von Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) fehlen ihm 6:07 Minuten.

Brisant aus Sicht der Konkurrenz: UAE Team Emirates-XRG führt in Person von Pogacar weiterhin, auch die Berg- und Nachwuchswertung geht aktuell auf das Konto des Teams aus den Emiraten. In der Breite aber wirkt die Mannschaft angezählt.

Pidcock beobachtete: „Sie waren heute definitiv nicht in einem guten Zustand. Und diese nächsten zwei Tage sind es ehrlich gesagt eher die anderen Teams, die um das Podium kämpfen.“