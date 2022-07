Torquator Tasso wieder da: Souveräner Sieg im Hansa-Preis

Torquator Tasso wird jetzt in den King George VI and Queen Elizabeth Stakes am 23. Juli auf der königlichen Bahn im englischen Ascot antreten. "Es kommt doch nichts anderes in Frage", sagte Besitzer Peter-Michael Endres, "anschließend geht es nach Baden-Baden zum Großen Preis und dann steht die Titelverteidigung in Paris an."